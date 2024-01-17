«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Эвертона» за 1.99.

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» встретятся в рамках переигровки 1/32 Кубка Англии. В прошлой встрече соперники не выявили победителя – 0:0. Сейчас я всё же отдаю предпочтение команде из Ливерпуля.

«Эвертон» показывает далеко не лучшие результаты. В последних встречах клуб не выигрывал. В АПЛ он идёт на серии из четырёх матчей без побед. «Ириски» уже располагаются на 17-й позиции, опережая ближайшего соперника из зоны вылета всего на одно очко. Так что скоро подопечные Дайча рискуют опуститься в группу вылетающих. Да, команда шла бы выше в турнире, если бы не штраф в 10 очков. Но «Эвертону» приходится играть в такой ситуации, и в последнее время настрой у игроков не лучший.

У «Кристал Пэлас» ситуация в АПЛ чуть лучше – он идёт выше, на 14-м месте, имея в активе на четыре балла больше. Так что в ближайших встречах «орлам» попадание на дно таблицы не грозит. Впрочем, подопечные Ходжсона тоже великолепного футбола сейчас не показывают. Они недавно шли на серии без побед, которую прервали в прошлом туре – 3:1 с нижестоящим «Брентфордом».

У «Кристал Пэлас» сейчас будет преимущество – последнюю игру он проводил ещё в первых числах января, как раз против мерсисайдцев в Кубке Англии. А вот «Эвертон» пару дней назад сумел добиться важного результата – 0:0 с «Астон Виллой», борющейся за лидерство в АПЛ. За такой результат подопечных Дайча можно только похвалить. Но, с другой стороны, у команды Ходжсона было больше времени на подготовку.

Тяжело прогнозировать такие игры. Не совсем ясно, в каких составах сыграют противники, какой у них будет настрой. Вряд ли мы увидим много голов. Да, «Эвертон» пару дней назад уже провёл матч, в отличие от «Кристал Пэлас». Но, на мой взгляд, небольшой простой помешает гостям тут выиграть. «Ириски» играют дома – они сумеют тут добыть победу всё-таки», — сказал Павлюченко.