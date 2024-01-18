«Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Мадрид» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.28.

«После феерии, которую команды устроили в полуфинале Суперкубка, я сказал, что вряд ли в следующей игре мы увидим такое пиршество и такое количество забитых мячей. Понятно, что там слишком много ошибок команды допустили в обороне и в середине поля. Здесь на кону выход в четвертьфинал, плюс «Атлетико» играет дома. И «Атлетико» в этом сезоне дома «Реал» уже обыграл – 3:1. Но «Реал» сейчас хорош, очень хорош. Команда очень здорово комбинирует, здорово располагается, очень хорошо готовы физически, хорошая скамейка.

И «Реал» — фаворит, как мне кажется, в этом матче, даже несмотря на то, что он играет на выезде. Симеоне прекрасно понимает, что пространство этому «Реалу» давать нельзя. Если будет высокая линия обороны, Винисиус и Родриго обязательно убегут, Беллингем обязательно какой-нибудь разрезающий пас выпишет, и тогда пиши пропало. Уже опять отыгрываться, как это было в Суперкубке, а это не самое приятное времяпрепровождение.

Поэтому, я думаю, вообще должна быть «низовая» игра на сей раз между «Атлетико» и «Реалом». Очень хорошо команды друг друга знают. И вот что предложат тренеры. Я думаю, что никто раскрываться с первых минут не будет, никто сломя голову бежать вперёд не будет. Будет осмотрительный футбол, скорее всего, «низовой». Я бы попробовал рассмотреть вариант «ничья в первом тайме» за коэффициент 2,28», — сказал Генич.