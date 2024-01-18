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«Атлетико» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Испании

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Испании
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч 1/8 Кубка Испании «Атлетико» — «Реал».

Ставка: проход «Реала» за 1.80.

«Нас ждёт интересная игра. Но довольно сложно прогнозировать количество забитых мячей в этом матче. Мы хорошо помним полуфинал Суперкубка Испании. Но в предстоящей встрече команды могут изменить тактику, сыграть больше от обороны, ждать ошибок соперника. В общем, играть на результат.

Мне кажется, что сильнее будет «Реал». Какую бы тактику ни выбрал «Атлетико», мадридцы находятся в хорошей форме. У команды большая глубина состава. На скамейке запасных шесть-семь футболистов, которые способны усилить игру на разных позициях», — сказал Мор.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
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