«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Эльвина Керимова на встречу Кубка Испании

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: проход «Реала» за 1.83.

«Атлетико» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Кубка Испании. Всего неделю назад в полуфинале Суперкубка эти команды выдали, наверное, самый яркий матч начавшегося года и один из самых ярких матчей вообще в европейском сезоне. Два гола «Реала» в дополнительное время, 5:3 по итогу. «Реал» потом взял Суперкубок, разгромив в финале и «Барселону» — 4:1.

С Винисиусом, который феноменальный футбол показал в игре с «Барселоной», ну и с другими лидерами, несмотря на большое количество потерь на протяжении всего сезона, с фантастическим Беллингемом, «Реал», безусловно, претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует, Даже несмотря на то, что команда теряет одного защитника за другим и они убывают надолго, несмотря на то что, кажется, количественно и кадрово «Реал» мог быть укомплектован лучше, но Анчелотти всё равно творит чудеса в Мадриде. Я думаю, что «Реал» — фаворит чемпионской гонки в Испании, один из фаворитов в Лиге чемпионов, несмотря на то что там есть ещё «Ман Сити», есть «Бавария». Ну и, естественно, «сливочные» являются одними из главных фаворитов в Кубке.

Да, довольно рано они в турнире встретились с «Атлетико». И мне кажется, что ещё поможет команде и дистанция во второй части сезона. Но это, конечно, если обойдётся без травм. Так, молодой Гюлер, который уже выходил в предыдущем раунде в Кубке, выходил в Суперкубке, очень неплохое впечатление оставлял. Да и Кроос с Модричем ещё в порядке. Так что «Реал» очень хорош, в том числе и благодаря Анчелотти.

А вот «Атлетико» тоже в состоянии решать большие задачи. Клуб стилистически уже не тот, что раньше. Он больше играет в атаку на протяжении последних нескольких сезонов. В этом сезоне отличный футбол показывает Мората, как всегда, прекрасен Гризманн. И «Атлетико» готов ввязаться в открытую борьбу с тем же «Реалом». И мне кажется, что Диего Симеоне по-прежнему не исчерпал ресурс, который у него есть, хотя он работает уже много лет с «Атлетико».

Но в этой паре, я думаю, что фаворит всё-таки «Реал». Однако я тут возьму не победу, а проход дальше. То есть, может быть и дополнительное время, может быть и серия пенальти. Коэффициент хороший на проход «Реала» — 1.83. Мне кажется, что «Реал» снова обыграет «Атлетико», может быть, в основное, может быть, не в основное время. Он пройдёт в Кубке далеко», — сказал Керимов.