«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

20 января состоится матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало — в 15:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.32. Успех «орлов» оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

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