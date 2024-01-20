«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» в 21-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 2.02.

«Не лучшим образом прошел последний месяц у «Арсенала». В чемпионате его подвинули, из Кубка Англии выбили. Тяжёлый был период для лондонцев. И Артета просто обязан сейчас спасать сезон. Нельзя и дальше терять очки. Сейчас ещё пока борьба плотная, чемпионство возможно.

Было сейчас время у «Арсенала», чтобы поработать и над игрой, и над эмоциональным состоянием. Потери есть, но они некритичные, состав вполне боевой. А вот «Кристал Пэлас» на неделе очень много сил потратил во встрече с «Эвертоном» в Кубке Англии, ещё и проиграл. Так что собраться на это дерби ему будет очень тяжело.

Я ставлю на победу «Арсенала» через тотал больше 2.5. Сейчас нужно не просто выиграть, а уверенно, желательно побольше забить, чтобы вернуть уверенность. Не думаю, что у гостей хватит сил, чтобы сопротивляться весь матч», — сказал Титов.