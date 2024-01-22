«Наполи» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.70.

«В полуфинале у «Наполи» был равный соперник – «Фиорентина». В их противостоянии многие отдавали предпочтение именно коллективу из Флоренции из-за его более стабильных результатов. Однако действующий чемпион страны сумел удивить – победил со счётом 3:0. Причём «фиалки» имели шанс изменить ход встречи в первом тайме, однако сперва их гол был не засчитан из-за офсайда, а затем Иконе и вовсе не смог реализовать 11-метровый. Так что в финал вышел именно «Наполи».

Для коллектива из Неаполя эта виктория стала всего лишь второй за последние шесть матчей. В другом матче он обыграл не такого сложного соперника – 2:1 с «Салернитаной». А вот «Торино» (0:3), «Монца» (0:0), «Рома» (0:2) и «Фрозиноне» (0:4) отобрали очки у «Наполи». В таблице Серии А клуб стоит не так высоко.

«Интер» же более последователен в своих результатах. В полуфинале Суперкубка он тоже выиграл со счётом 3:0 у «Лацио». Но такой исход был предсказуем, миланцы в этом сезоне выступают намного лучше римлян. Команда Индзаги давно не проигрывала – 1:2 от «Болоньи» в Кубке является единственной неудачей коллектива с конца сентября. Так что неудивительно, что в Серии А «Интер» уже всерьез претендует на скудетто.

На мой взгляд, тут фаворит очевиден. Да, «Фиорентина» тоже могла проходить «Наполи», но ей не повезло. «Интер» же сейчас сильнее «фиалок» — он без особых проблем выиграет в этом финале Суперкубка, я уверен», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».