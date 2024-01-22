«Наполи» — «Интер»: прогноз Андрея Лаврентьева на финал Суперкубка Италии

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на финал Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.27.

«В полуфиналах «Интер» и «Наполи» добились одинаковых побед — 3:0. Результаты одинаковые, но содержание матчей было совершенно разным. Если «Интер» просто смял «Лацио» и, помимо трёх мячей, мог забить столько же, то «Наполи» вёл 1:0, затем «Фиорентина» не реализовала пенальти, а оставшиеся два гола неаполитанцы забили в самой концовке.

«Интер» пришёл к финалу уверенный в своих силах. «Наполи» поверил в себя после ряда неудач в чемпионате. Победа над «Фиорентиной» была необходима «Наполи», но в то же время Маццари явно понял, что не всё пока в порядке в игре его команды.

«Интер» и «Наполи», безусловно, хотят завоевать трофей, и оба тренера об этом говорили на пресс-конференции. Индзаги говорил, что важно не только как играют команды, а с какой мотивацией они подойдут к этому матчу. У «Интера» мотивация зашкаливает, так как только «Милан» в истории итальянского футбола выигрывал Суперкубок Италии три раза подряд. Если «Интер» победит, то он сможет повторить этот результат.

Также потенциальная победа может быть положительным сигналом для Серии А, где «Интер» борется против «Ювентуса», поэтому «Интеру» нужно привезти домой кубок и показать, что он не только лучший, но и обладатель трофея в этом сезоне.

«Наполи» снова сыграет в схему с пятью защитниками, которую Маццари находит интересной. Однако это означает отдать «Интеру» середину поля. Мне кажется, что это не лучшая идея, которая может привести к тому, что «Интер» реализует своё преимущество уже в первом тайме. Думаю, что в первом тайме победит «Интер».

Если говорить об итогах матча, то «Наполи» хорош и попытается навязать борьбу. Возможно, даже выпустит одного из своих новичков. Но у «Интера» сильнее органика, несмотря на то что Индзаги жалуется на то, что ряд защитников имеют мышечные проблемы. Мне кажется, что «Интер» сыграет лучшим составом. Возможно, только Бастони не выйдет в этой встрече.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Интер» выиграет этот матч, а ставку можно взять такую — победа «Интера» с форой (-1)», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».