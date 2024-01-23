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«Челси» — «Мидлсбро»: во сколько начало матча Кубка лиги, какие прогнозы и ставки

«Челси» — «Мидлсбро»: во сколько начало матча Кубка лиги, какие прогнозы и ставки
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23 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.30. Успех «смогги» оценён в 9.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.30.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Мидлсбро
Мидлсбро
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Мидлсбро» одержал победу, со счётом 1:0. Однако результат трудно назвать закономерным. «Челси» смотрелся на порядок лучше. Он создал намного больше моментов и вполне мог выиграть. «Аристократов» подвела реализация.

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