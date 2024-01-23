«Челси» — «Мидлсбро»: во сколько начало матча Кубка лиги, какие прогнозы и ставки

23 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.30. Успех «смогги» оценён в 9.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.30.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

В первом матче «Мидлсбро» одержал победу, со счётом 1:0. Однако результат трудно назвать закономерным. «Челси» смотрелся на порядок лучше. Он создал намного больше моментов и вполне мог выиграть. «Аристократов» подвела реализация.