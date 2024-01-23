Австралия — Узбекистан: когда матч Кубка Азии, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

23 января состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии Австралия — Узбекистан. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу австралийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех узбекистанцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Букмекеры уверены, что матч Австралия — Узбекистан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Подопечные Арнольда непринуждённо гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Азии, обыграв Индию (2:0) и Сирию (1:0). Австралийцам достаточно не проиграть для того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Азии с первого места.

В двух турах группового этапа Кубка Азии узбекистанцы сыграли вничью с Сирией (0:0) и разгромили Индию (3:0).