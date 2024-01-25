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«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

«Четвертьфинал Кубка Испании, «Атлетико Мадрид» примет «Севилью». Совсем недавно команды после назначения Кике Санчеса Флореса на пост главного тренера «Севильи» уже играли в рамках чемпионата, «Атлетико» тогда выиграл со счётом 1:0, хотя игра получилась рваная, у обеих команд были моменты.

Какой-то реинкарнации или преображения «Севильи» не произошло с приходом очередного нового тренера. Да, победа над «Гранадой» 3:0, да, вроде бы «Севилья» неплохо смотрелась в каких-то матчах. Но если посмотреть последние игры – пять от «Жироны» пропустили, при том что забили первыми, три от «Алавеса». Мне кажется, что сейчас ситуация такая, когда «Севилья» не то чтобы делает ставку на Кубок, а она понимает, что через чемпионат в еврокубки не пробиться, тем более у «Севильи» сейчас поменялся президент – всё шиворот-навыворот идёт. В общем, «Севилья» теперь команда неоднозначная, Кике Санчес Флорес перестроил игру на три центральных защитника – и это пока не помогает, ошибаются все.

«Атлетико» играет тоже в три центральных защитника. «Атлетико» в очень тяжёлой игре одержал победу над «Гранадой» 1:0, опять отличился Альваро Мората, в этом сезоне он прекрасен и забивает много, и забивает почти в каждом матче. Также прекрасен Антуан Гризманн, я думаю, вы это прекрасно видели в матче против мадридского «Реала» в 1/8 финала.

Кубок Испании . 1/4 финала
25 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас четвертьфинал, и, конечно, «Атлетико», играющий дома против команды, которая очень неровно по ходу сезона выглядит, являясь фаворитом. Но это Кубок, и, учитывая, что «Севилья» в последних матчах пропускает много, я думаю, Кике Санчес Флорес понимает, что надо сыграть максимально плотно, сжато и «Атлетико» не дать разбежаться. Ну а свой шанс какой-нибудь в контратаке попробовать поймать. Поэтому я считаю, что этот матч должен быть «низовым». И, учитывая статус игры, четвертьфинал, шаг до полуфинала, здесь всё-таки я в большое количество мячей не верю», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Андалусийцам не позавидуешь:
«Атлетико» — «Севилья». Гризманн и Мората — разрушители обороны!
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