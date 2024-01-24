«Атлетико» — «Севилья». Гризманн и Мората — разрушители обороны!

Нападение «матрасников» в идеальной форме и превратит в руины защиту «нервионцев».

25 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.56. Успех «нервионцев» оценивается в 5.65. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья» 25 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Атлетико» Мадрид — «Севилья» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол «нервионцев» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья» (25.01.2024)

Игра 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья» начнётся 25 января на стадионе «Цивитас Метрополитано». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Матрасники» в 1/8 финала Кубка Испании дома победили «Реал» (4:2 ДВ). Они активно действовали на протяжении всего матча и продемонстрировали хорошую физическую готовность. Кроме того, подопечные Диего Симеоне были предельно мотивированы после поражения «сливочным» в полуфинале Суперкубка Испании (3:5 ДВ).

Диего Симеоне придерживается ярко выраженной атакующей модели игры. Его совершенно не смущает, что «матрасники» часто допускают ошибки в обороне. Команда в большинстве встреч владеет инициативой и много забивает, поэтому может позволить себе пропустить один или даже два мяча.

Важная роль в тактической схеме «Атлетико» отведена Антуану Гризманну и Альваро Морате. В этом сезоне нападающие забили совместными усилиями 37 мячей во всех соревнованиях. Сдержать их — задача крайне сложная.

Стоит отметить новое амплуа Акселя Витселя в тактической схеме Диего Симеоне. 35-летний полузащитник с возрастом потерял скорость и не мог выполнять требуемый объём работы в центре поля. Аргентинский специалист перевёл ветерана в линию обороны, в которой пригодились его умение «читать» игру и хороший первый пас.

В минувшем матче Примеры «Атлетико» обыграл на выезде «Гранаду» со счётом 1:0. Команды действовали открыто и много атаковали. Победный мяч забил Альваро Мората в начале второго тайма. Соперник пошёл вперёд большими силами и старался восстановить паритет, но все удары отразил голкипер «матрасников» Ян Облак.

«Севилья» разочаровала. Команда, которая обладает солидным подбором футболистов, вынуждена бороться за выживание. «Нервионцы» в этом сезоне чемпионата Испании находятся на 17-м месте в турнирной таблице.

В последней встрече красно-белые уступили на выезде «Жироне» (1:5). Опытный лидер обороны Серхио Рамос ничего не смог поделать с поймавшим кураж Артёмом Довбиком. Нападающий оформил хет-трик, практически в одиночку разбив защиту «нервионцев».

Кике Санчес Флорес стал уже третьим наставником «Севильи» в текущем сезоне. Отсутствие вектора развития привело к хаосу в формировании команды. Состав не сбалансирован, в защите огромные проблемы, и тренерская чехарда психологически надломила игроков. В их действиях пропала уверенность.

Диего Симеоне привёл игру команды в атаке в оптимальное состояние. «Матрасники» регулярно создают опасные моменты и много забивают. Слабая защита «Севильи» вряд ли сумеет выдержать напор соперника. Рассмотрим ставку на то, что «Атлетико» победит и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.26.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья» 24 января 2024 года

Диего Симеоне сломал застарелый стереотип, что он не умеет выстраивать результативное позиционное нападение. В текущем сезоне «Атлетико» — это одна из самых зрелищных команд в топ-5 европейских чемпионатов. «Матрасники» разнообразно атакуют и много забивают. «Севилья» находится в системном кризисе, и её защита не сможет выдержать давление Гризманна и Мораты.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.26.