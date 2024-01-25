«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Кубка Испании

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.85.

«Матч испанского Кубка или Кубка Короля, как его называют. Ну, после того, как «Атлетико» вышвырнул из турнира Королевский клуб, а именно мадридский «Реал», было бы странно не идти за титулом. У Диего Симеоне такая команда, которая, я думаю, никого не боится и бояться не должна.

Это уже достаточно высокая стадия – четвертьфинал. В соперниках у «Атлетико» «Севилья», которая проводит очень неровный сезон, нестабильный. Да, эта команда может представлять опасность. И если «Атлетико» легкомысленно отнесется к матчу, то, наверное, так и будет. Но я верю в Диего Симеоне, в его установки. Я думаю, что он настроит команду предельно серьезно. И думаю, что она должна добиваться дома успеха.

Мне очень нравится победа «Атлетико» с форой (-1) и коэффициентом 1,85. Это предусматривает расход при минимальной победе, но, я думаю, «Атлетико» способен выиграть и покрупнее, чем в один мяч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт»