«Атлетико» — «Севилья»: во сколько начало матча Кубка Испании, где смотреть, какой прогноз

25 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья». Начало – в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.56. Успех «нервионцев» оценивается в 5.65. На ничью дают коэффициент 4.30.

Аналитики считают, что игра «Атлетико» Мадрид — «Севилья» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол «нервионцев» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

«Матрасники» в 1/8 финала Кубка Испании дома победили «Реал» (4:2 ДВ). Они активно действовали на протяжении всего матча и продемонстрировали хорошую физическую готовность. Кроме того, подопечные Диего Симеоне были предельно мотивированы после поражения от «сливочных» в полуфинале Суперкубка Испании (3:5 ДВ).

«Севилья» разочаровала. Команда, которая обладает солидным подбором футболистов, вынуждена бороться за выживание. «Нервионцы» в этом сезоне чемпионата Испании находятся на 17-м месте в турнирной таблице.

В последней встрече красно-белые уступили на выезде «Жироне» (1:5). Опытный лидер обороны Серхио Рамос ничего не смог поделать с поймавшим кураж Артёмом Довбиком. Нападающий оформил хет-трик, практически в одиночку разбив защиту «нервионцев».