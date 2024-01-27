«Эвертон» — «Лутон Таун»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Лутон Таун».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (-1) за 1.85.

«Эвертон» и «Лутон Таун» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Встреча примерно равных соперников. Думаю, особых шансов на победу в турнире они не имеют. Но тут всё-таки, скорее, победят хозяева поля.

«Эвертон» проводит тяжёлый сезон. В целом клуб выступает не так плохо, часто доставляет проблемы соперникам. Да, недавно «ириски» шли на небольшой серии поражений, но уступали они там не таким простым командам – 1:3 от «Ман Сити», 1:2 от «Тоттенхэма» и 0:3 от «Вулверхэмптона». Куда важнее, что серию подопечные Дайча сумели прервать, дважды не проиграв «Кристал Пэлас» в Кубке Англии (0:0 и 1:0), а также отобрав очки у «Астон Виллы» в АПЛ – 0:0.

В Премьер-лиге «Эвертон» сейчас борется за выживание, идёт низко в таблице. Однако такое положение дел у команды в турнире только из-за штрафа. Без него представитель Ливерпуля шёл бы намного выше. А вот «Лутон Таун» и без всяких штрафов располагается на дне таблицы АПЛ. Как раз с «Эвертоном» он и борется за спасительное 17-е место.

Результаты «шляпников» в последние месяцы были неутешительными. Так, победить команде удалось не самых трудных противников – 3:2 с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ и 2:1 с «Болтоном» в Кубке Англии. Из этого выделяется победа в матче с «Ньюкаслом» (1:0), которую, скорее, можно назвать исключением. В других недавних встречах «Лутон» терпел неудачи, часто не с такими сложными соперниками – 1:1 с «Бёрнли», 0:0 в первом матче Кубка с «Болтоном» и 2:3 от «Челси».

Да, обе команды имеют проблемы в АПЛ, борются там за выживание. Не уверен, что они хотят далеко дойти в Кубке Англии. Но если тут всё же выбирать победителя, то я поставлю на «Эвертон». Клуб чуть лучше смотрится в этом сезоне, чаще добывает победы. К тому же «ириски» ещё и играют дома сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».