«Страсбург» — «ПСЖ»: дата матча Лиги 1, во сколько начало, какие прогнозы

2 февраля состоится матч 20-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.55. Успех «Страсбурга» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Страсбург» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Для «Страсбурга» сезон складывается довольно неплохо. Он располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Франции — на 10-й строчке. Отставание от занимающего шестую строчку «Реймса» составляет пять очков. Команда может попробовать побороться за попадание в зону еврокубковых турниров.

«ПСЖ», в свою очередь, по обыкновению возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Отрыв от идущей следом «Ниццы» уже приличный — шесть очков.