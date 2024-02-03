«Алавес» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Алавес» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Алавес» уверенно играл в последних матчах. Только в одном из шести противостояний клуб уступил – в Кубке Испании «Атлетику» (0:2). Собственно, ожидаемый результат. А вот неожиданной была победа «славных» в предыдущем раунде Кубка над «Бетисом» (1:0). Помимо этого, в Ла Лиге подопечные Луиса Гарсии Пласы обыгрывали «Севилью» (3:2), «Кадис» (1:0) и «Альмерию» (3:0), а также сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). В таблице «Алавес» поднялся до 11-го места.

«Барселона» уже давно находится в одной ситуации в Примере. Клуб борется за третье место с «Атлетико». Сейчас мадридцы стоят выше, но только из-за дополнительных параметров. Очков у них равное количество. В Ла Лиге сине-гранатовые тоже в последнее время почти только выигрывали. Единственную неудачу подопечные Хави потерпели в игре с «Вильярреалом» (3:5). Именно после этого матча тренер и объявил о своём решении покинуть клуб в конце сезона.

В целом тут кажется более вероятной победа «Барселоны». Но всё же сильно нестабилен клуб, может проиграть и не самому сильному сопернику. А вот «Алавес» находится в хорошей форме, стал часто побеждать. Думаю, сегодня «славные» навяжут борьбу сопернику.

Лучше предложу поставить на голы. Думаю, они будут с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».