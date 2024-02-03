«Алавес» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 3 февраля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Барселона».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.

«Очень давно каталонцы не показывали качественного футбола. В последнем матче с «Осасуной» также ничего выдающегося не показали, но свой первый мяч за «Барсу» забил новичок Витор Роке. Однако на несколько недель выбыл нападающий Жоау Феликс. Это ещё одна потеря для каталонцев, у которых лазарет переполнен.

Возможности ротации состава у Хави не так-то и много. Есть сомнения относительно перспектив победить на выезде «Алавес». Мне кажется, что в линии сейчас объективно представлены шансы на победу гостей и хозяев.

От ставки на исход я бы предпочёл воздержаться, так как «Барселона» сейчас очень непредсказуема и сложно понять, как будет играть команда. Особенно в свете того, что по итогам сезона наставник покинет команду. Тут ещё надо посмотреть, как на это отреагируют футболисты, поэтому сейчас «Барселона» более непредсказуема, чем когда-либо.

Но есть ставка, которую я бы порекомендовал. Обратимся к статистике голов в первых таймах и во вторых. Мне кажется, что ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого, имеет очень большие шансы сбыться.

Если взять все четыре матча в чемпионате, которые «Барселона» провела в календарном 2024 году, то там в первом тайме забито три гола, а во втором — 15. Ставка на результативность второго тайма больше первого выигрывала в последних шести матчах. Если сравнить со статистикой «Алавеса», то там в трёх матчах чемпионата в первом тайме забито три гола, а во втором — восемь. Предложенная ставка зашла в последних пяти матчах с участием «Алавеса».

Если брать очные матчи, то в последних четырёх встречах проходила предложенная ставка. Учитывая, что «Барселона» много пропускает во вторых таймах, эта ставка снова имеет право на жизнь», — сказал Вишневский.