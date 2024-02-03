«Алавес» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» – «Барселона» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«Алавес» сыграет против «Барселоны». «Алавес» сейчас на ходу. Команда Луиса Гарсии Пласы три победы подряд одержала, четыре тура подряд «Алавес» в чемпионате не проигрывает. Чуть-чуть выправил ситуацию баскский клуб, 12-е место у «Алавеса». И «Барселона», у которой, как мы понимаем, лазарет не пустеет, а только пополняется, к сожалению для Хави. И пока вот новость и сообщение Хави о том, что он команду покинет, её не раскрепостили. Вымученная, тяжёлая победа над «Осасуной» — 1:0, но всё-таки очень важная победа в вынесенном матче.

Сейчас напротив «Алавес», который действительно на ходу. Что объединяет последние матчи «Алавеса» и «Барселоны» — основные результативные события происходят во втором тайме. Четыре игры подряд, в которых в этой паре доезжал вариант «второй тайм результативнее первого». Я бы на этом варианте и остановился, потому что треисходку, «верх»/ «низ» искать очень непросто, глядя на игру «Барселоны» сейчас. Она может выдать и вот такой фестиваль, как с «Вильярреалом», или скупой, сдержанный матч, как с «Осасуной». Поэтому рассмотрел бы вариант «второй тайм больше первого». И статистика последних матчей между этими командами об этом говорит. Коэффициент – 2,06, на нём и останавливаемся», — приводит слова Генича «РБ Спорт».