«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.37.

«Эвертон» продолжает демонстрировать не самые лучшие результаты. За несколько месяцев у команды была всего одна победа — 1:0 с «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Однако уже в следующем раунде «ириски» вылетели от более лёгкого соперника – «Лутон Таун» (1:2). Примечательно, что сейчас именно эти две команды борются за выживание в АПЛ. И на данный момент «шляпники» опережают соперника на одно очко.

Да, команда Дайча играет со штрафом. Если бы у неё не отобрали 10 очков, то в таблице «Эвертон» располагался бы в середине, на 12-13-м месте. Хотя стоит отметить, что в последних турах пару очков «ириски» смогли набрать в матчах со сложными командами – 0:0 с «Астон Виллой» и с «Фулхэмом».

Ну а «Тоттенхэм» с недавних пор вернулся в топ-4 таблицы Премьер-лиги. Но тут скорее помогли неудачи «Астон Виллы». Ведь сами подопечные Постекоглу выступают не так уверенно, чередуют разные результаты. В последних матчах «шпоры» терпели неудачи с «Брайтоном» (2:4) и с «Ман Юнайтед» (2:2). А вот выигрывал «Тоттенхэм» у противников из нижней части таблицы.

Недавно лондонцы провели матч в Кубке Англии с «Ман Сити». Там, конечно, сенсации не случилось – 0:1. До этого «шпоры» выбили «Бёрнли» (1:0), что было весьма ожидаемо. Клуб всё ещё играет без Сона, который уехал на Кубок Азии. Впрочем, временно пришедший ему на замену Вернер показывает себя не так плохо.

Да, если не брать нынешнее положение соперников в таблице и их форму, то кажется, что шансы на успех примерно равны. Но положение дел сейчас таково, что «Тоттенхэм» намного сильнее своего соперника. У «Эвертона», борющегося за выживание и редко выигрывающего, тут мало шансов на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».