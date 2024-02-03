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«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.37.

«Эвертон» продолжает демонстрировать не самые лучшие результаты. За несколько месяцев у команды была всего одна победа — 1:0 с «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Однако уже в следующем раунде «ириски» вылетели от более лёгкого соперника – «Лутон Таун» (1:2). Примечательно, что сейчас именно эти две команды борются за выживание в АПЛ. И на данный момент «шляпники» опережают соперника на одно очко.

Да, команда Дайча играет со штрафом. Если бы у неё не отобрали 10 очков, то в таблице «Эвертон» располагался бы в середине, на 12-13-м месте. Хотя стоит отметить, что в последних турах пару очков «ириски» смогли набрать в матчах со сложными командами – 0:0 с «Астон Виллой» и с «Фулхэмом».

Ну а «Тоттенхэм» с недавних пор вернулся в топ-4 таблицы Премьер-лиги. Но тут скорее помогли неудачи «Астон Виллы». Ведь сами подопечные Постекоглу выступают не так уверенно, чередуют разные результаты. В последних матчах «шпоры» терпели неудачи с «Брайтоном» (2:4) и с «Ман Юнайтед» (2:2). А вот выигрывал «Тоттенхэм» у противников из нижней части таблицы.

Недавно лондонцы провели матч в Кубке Англии с «Ман Сити». Там, конечно, сенсации не случилось – 0:1. До этого «шпоры» выбили «Бёрнли» (1:0), что было весьма ожидаемо. Клуб всё ещё играет без Сона, который уехал на Кубок Азии. Впрочем, временно пришедший ему на замену Вернер показывает себя не так плохо.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, если не брать нынешнее положение соперников в таблице и их форму, то кажется, что шансы на успех примерно равны. Но положение дел сейчас таково, что «Тоттенхэм» намного сильнее своего соперника. У «Эвертона», борющегося за выживание и редко выигрывающего, тут мало шансов на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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