«Эвертон» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча АПЛ, какие прогнозы, кто фаворит

3 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.37. Успех «ирисок» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

«Эвертон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего 17-е место «Лутона» составляет одно очко, но у «шляпников» имеется ещё игра в запасе. Положение «ирисок» было бы куда лучше, если бы с них не сняли 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития.

У «Тоттенхэма» дела идут гораздо лучше, чем у «Эвертона». Обыграв в матче последнего тура АПЛ «Брентфорд» (3:2), он поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «шпор» столько же очков, сколько у «Астон Виллы», но лучше дополнительные показатели.