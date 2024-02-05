«Зенит» — «Аль-Духаиль»: во сколько начало, где смотреть и какой прогноз

5 февраля состоится матч Кубка равноправия «Зенит» — «Аль-Духаиль». Начало игры — в 16:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение подопечным Семака: поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 1.54. Шансы катарской команды оценили в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Аль-Духаиль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют россияне, сыграет коэффициент 1.10. Гол катарцев доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Подопечные Сергея Семака времени зря не теряли и приняли участие в четырёх товарищеских встречах. Сначала они разгромили по очереди «Динамо» из узбекистанского Самарканда и «Чонбук Хёндэ Моторс» — с одинаковым счётом 5:1. Педро в этих играх забил два мяча, а Артур сделал одну результативную передачу. Затем сине-бело-голубые обыграли «Урал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Матео Кассьерра. В последней товарищеской встрече «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» — 1:1.

Кубок равноправия Кубок равноправия 05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Аль-Духаиль Доха, Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.