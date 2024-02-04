«Зенит» — «Аль-Духаиль». Сергей Семак пустит в ход бразильцев

В составе сине-бело-голубых их стало ещё больше, но все приносят результат. Команде Галтье несдобровать.

5 февраля состоится матч Кубка равноправия «Зенит» — «Аль-Духаиль». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение подопечным Семака: поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 1.54. Шансы катарской команды оценили в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на «Зенит» — «Аль-Духаиль» 5 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Аль-Духаиль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют россияне, сыграет коэффициент 1.10. Гол катарцев доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч Кубка равноправия «Зенит» — «Аль-Духаиль» (05.02.2024)

Кубок равноправия Кубок равноправия 05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Аль-Духаиль Доха, Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на то что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах, получать практику с командами из других стран необходимо. Это стало одной из причин организации Кубка равноправия, в котором собрались четыре совершенно разные команды. В одной из встреч 5 февраля «Зенит» будет играть с «Аль-Духаилем» на стадионе «Джассим Бин Хамад». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Текущий сезон в РПЛ складывается для сине-бело-голубых не так успешно, как минувшие. Появился очень серьёзный конкурент в борьбе за чемпионство. «Краснодар» опережает петербуржцев на два очка и лидирует. Поэтому Сергей Семак прикладывает очень много усилий в зимнем перерыве, чтобы улучшить игру своих подопечных.

«Зенит» продолжает придерживаться бразильского курса. За зимнее трансферное окно он подписал ещё трёх футболистов с родины Пеле. Состав сине-бело-голубых пополнил защитник Нино из «Флуминенсе», молодой Педро из «Коринтианса» и Артур из «Палмейраса». Также руководство петербуржцев заключило новый контракт с колумбийцем Кассьеррой.

Подопечные Сергея Семака времени зря не теряли и приняли участие в четырёх товарищеских встречах. Сначала они разгромили по очереди «Динамо» из узбекистанского Самарканда и «Чонбук Хёндэ Моторс» — с одинаковым счётом 5:1. Педро в этих играх забил два мяча, а Артур сделал одну результативную передачу.

Затем сине-бело-голубые обыграли «Урал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Матео Кассьерра. В последней товарищеской встрече «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» — 1:1. Клаудиньо открыл счёт уже на четвёртой минуте, но соперники установили паритет спустя девять минут. Таким образом, подопечные Семака подходят к Кубку равноправия в хорошей форме.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.

На этом отрезке подопечные экс-тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье забили семь мячей, но пропустили 14 голов. Ужасно обстоят дела у клуба в обороне, но атака регулярно отличается. «Аль-Духаиль» уже провёл первую встречу в Кубке равноправия. «Красные рыцари» уступили «Шанхай Шэньхуа» со счётом 0:1. Соперник забил быстрый гол, которого хватило.

Кристоф Галтье похвалил Слуцкого. Он назвал его прекрасным тренером, а также обсудил с ним развитие футбола в Китае. В конце 90-х бывший наставник «ПСЖ» играл в китайской Суперлиге. Однако у самого наставника «Аль-Духаиля» дела идут очень плохо. Возможно, трансфер Лукаса Вериссимо поможет наладить результаты.

Нас ожидает очень интересный матч. «Зенит» эффективно проводит игры предсезонной подготовки, особенно это касается нападения. Сине-бело-голубые набрали шикарную форму, забивают даже бразильские новички. В свою очередь, катарский клуб очень плох в обороне, пропуская огромное количество голов. Предлагаем ставку на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Аль-Духаиль» 5 февраля 2024 года

Сине-бело-голубые активно готовятся к возобновлению сезона РПЛ. Руководство провело хорошую трансферную кампанию, пригласив талантливых бразильских футболистов, которые уже приносят результат. В свою очередь, «Аль-Духаиль» очень много пропускает, у него практически нет обороны, зато в атаке присутствуют футболисты, старающиеся вытянуть любой матч. Конечно, «Зенит» выглядит сильнее и должен побеждать, но также во встрече будет много забитых голов.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.