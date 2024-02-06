«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.00.

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграют в полуфинале Кубка Испании. Команды по-разному проводят сезон, хотя в последнее время они показывают равные результаты. Уверен, что гостям тут будет не так просто.

«Мальорка» недавно выступала очень неплохо. В 12 встречах команда проиграла всего один раз – ожидаемые 0:1 от «Реала» Мадрид. В остальных играх «красно-чёрные» чередовали победы и ничьи, в том числе сумели не проиграть «Севилье» (1:0), «Сельте» (1:1), «Вильярреалу» (1:1). Правда, в таблице Ла Лиги коллектив пока сильно высоко не поднялся – идёт на 15-й строчке, в трёх очках от зоны вылета.

Но вот в Кубке Испании «Мальорка» действительно добилась отличного результата. Победы клуба над «Бургосом» (3:0) и «Тенерифе» (1:0) были ожидаемыми. Но вот результат в четвертьфинале удивил. Там на пути у подопечных Хавьера Агирре встала «Жирона», борющаяся за лидерство сейчас. Но в их матче «Мальорка» выступила уверенно – вела 3:0 после первого тайма. Во второй 45-минутке «красно-чёрные» остались вдесятером, но всё равно выиграли – 3:2.

«Реал Сосьедад» проводит сезон ровнее. В отличие от своего соперника по этому матчу, клуб принимал участие в Лиге чемпионов, где успешно выступил и вышел в плей-офф. За последние месяцы бело-голубые тоже почти не проигрывали – только 1:2 с «Атлетиком». В Ла Лиге «Сосьедад» идёт на шестой строчке. В прошлом туре, кстати, он сумел отобрать очки у «Жироны» — 0:0.

Путь в Кубке Испании у подопечных Иманола Альгуасиля был чуть проще, чем у «Мальорки». Они прошли «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1). Но, я думаю, сейчас «Реалу Сосьедад» будет не так легко. «Мальорка» имеет реальный шанс попасть в финал Кубка, за что она, конечно, будет бороться. Учитывая, что это только первый полуфинал, думаю, они сыграют осторожно, слишком много рисковать не будут. Думаю, они сыграют вничью», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».