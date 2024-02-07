«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч Зимнего кубка РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 2.29.

«Спартак» и «Ростов» проведут товарищескую игру. Конечно, все встречи Карпина с красно-белыми привлекают внимание. Так и тут жду интересного противостояния.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда чередовала разные результаты в последнее время, но её отставание от вышестоящих «Локомотива» с «Динамо» минимально. Так что жду борьбы команды Абаскаля как минимум за топ-3. Хотя в последних встречах красно-белые проиграли не самым сильным противникам – 0:1 от «Оренбурга» в Кубке и 1:2 от «Ахмата» в РПЛ.

В зимний перерыв «Спартак» пока успел провести только один матч – 3:2 с «Торпедо». Конечно, можно было тут ожидать доминирующей победы представителя РПЛ. С другой стороны, это товарищеская игра, мотивация у футболистов не такая большая.

А вот «Ростов» уже успел провести три товарищеские встречи этой зимой. Соперники были не из сложных, но команда добилась разных результатов – 4:1 с «Динамо» Самарканд, 1:2 с «Родиной» и 3:1 с «Аль-Ахли». Конечно, разные составы играли, иногда экспериментировал Карпин.

В РПЛ дела у команды перед перерывом шли не так хорошо. Клуб идёт на 10-й строчке, отрываясь от зоны вылета всего на четыре очка. Мало побед было в последних турах Премьер-Лиги. В том числе не сумели ростовчане обыграть нижестоящие «Ахмат» (0:0) и «Оренбург» (1:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Зимой особо много трансферов команды пока не совершили. У «Спартака» можно выделить подписание форварда Угальде из «Твенте». Довольно интересный трансфер. У «Ростова» же больше игроков пришло и ушло. Здесь можно отметить приход вингера из «Левски» София – Роналду.

Да, игра явно будет интересной. Это товарищеское противостояние – так что турнирной мотивации у соперников не будет. Конечно, «Спартак» тут настроится на победу. Зимой снова ходили слухи об уходе Абаскаля, которые пока не оправдались. В любом случае сейчас я тут не предвижу успех «Ростова», — сказал Мостовой.