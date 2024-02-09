«Кадис» – «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Кадис» – «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.60.

«И те, и другие нуждаются в очках: «Кадису» нужно выбираться из опасной зоны, тем самым обезопасить себя от вылета в низший дивизион, а у «Бетиса» еще не потеряны шансы на попадание в еврокубки. Хотя, конечно, шансов на Лигу чемпионов или Лигу Европы не очень много – все же десятиочковое отставание от пятого места на такой короткой дистанции вряд ли можно отыграть. А вот за попадание в квалификацию лиги Конференций побороться вполне можно.

«Бетис» — команда достаточно хорошего уровня, находится на слуху и занимает сейчас шестое место в турнирной таблице, а «Кадис» — на 18-м месте, бьется за выживание и отстает от спасительного, 17-го места на три очка, а от 14-го – на семь. Состав у «Бетиса» более мастеровитый, собраны более качественные футболисты и, наверное, более раскрепощенно гости будут играть по сравнению с «Кадисом», для которого каждый матч как последний и каждое очко на вес золота. Игр остается все меньше, а команда находится «в подвале» турнирной таблицы.

Так что мой выбор – в пользу победы «Бетиса». Он должен обыгрывать этого соперника, иначе шансы попасть в еврокубковую весну уменьшатся», — приводит слова Семшова «Всепроспорт».