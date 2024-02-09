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«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего кубка РПЛ

«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего кубка РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Спартак» немного изменил подготовку в этом году, так что сейчас задача команды – просто выйти на поле, побегать, наладить игровой ритм и не получить травму. «Шабаб» 0 играющая команда, безусловно, по уровню мастерства она уступает нашим клубам, но играет довольно-таки нормально.

В целом «Спартак» сильнее, но учитывая, что он сейчас уже под нагрузками, в плане физики всё тяжело даётся, а «Шабаб» скоро будет играть и они в этом плане более свежие, я думаю, что игра плюс-минус будет равная. Думаю, что эта игра будет голевая, потому что «Спартак» всё равно на атаку будет бежать нормальными силами и проявлять себя, в том числе и крайние защитники. Так что я думаю, что в этом матче мы увидим много голов.

Winline Зимний Кубок РПЛ
09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК
Шабаб Аль-Ахли
Дубай, ОАЭ
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но самый главный мой прогноз, в котором я вообще не сомневаюсь – это обе команды забьют», — сказал Мор.

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