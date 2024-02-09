«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.

Черно-жёлтые в прошлом туре впервые после паузы в новом году потеряли очки в Хайденхайме (0:0). Но тогда у клуба были серьёзнейшие кадровые проблемы, то есть не было целой группы игроков и в линии полузащиты, и в линии атаки. Практически явных голевых моментов «Боруссия» не создавала и могла ещё и проиграть, если бы соперник в начале два своих момента реализовал. В общем, была ничья.

Но есть и смягчающие обстоятельства у такого результата для Дортмунда и такой игры, связанные с большим количеством кадровых потерь. В матче с «Фрайбургом», вполне вероятно, вернётся Санчо, ещё группа игроков может быть доступна в старте. Может, уже выйдет Эмре Джан, и отчасти эти проблемы должны быть решены.

Я думаю, что на своём поле «Боруссия» в состоянии против «Фрайбурга» моменты создавать. Что касается команды Кристиана Штрайха, то у нее в прошлом туре было катастрофическое начало. К седьмой минуте проигрывал клуб 0:2. Под прессингом потеряли мячи и пропустили в первых же атаках. На 18-й минуте остались ещё в меньшинстве после удаления Мерлина Рёля. В общем, на 18-й минуте игра была закончена. «Штутгарт» победил 3:1 у «Фрайбурга» в гостях.

Из-за такого провального начала и удаления сложно оценивать игру подопечных Штрайха. Они больше 70 минут были в меньшинстве. Но в целом у «Фрайбурга» возвращается Кристиан Гюнтер — капитан, левый защитник, который стандарты выполняет, который к атакам сам подключается. У «Фрайбурга» есть характер, потому что даже в меньшинстве против «Штутгарта» команда билась, и, в общем, она борется за еврокубки сейчас. Это крепкая команда.

А вот «Боруссия» всё ещё уязвима в защите. Поэтому я думаю, что можно ждать голов в этом матче», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».