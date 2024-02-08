«Боруссия» Д — «Фрайбург». Кто, если не Фюллькруг

9 января состоится матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шмелей» можно с коэффициентом 1.58. Успех «бразильцев из Брайсгау» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург» 9 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.55. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.08. Если не забьют — коэффициент 1.43. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Фрайбург» (09.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Германии, а также 20 туров Бундеслиги. На 9 февраля запланирована встреча, которая откроет программу 21-го тура первенства. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде померяются силами местная «Боруссия» и «Фрайбург». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В этом сезоне дортмундская «Боруссия» не видится одним из претендентов на победу в чемпионате Германии. Однако дополнительную мотивацию ей даёт другой стимул — борьба за попадание в Лигу чемпионов. «Шмели» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв от идущего следом «Лейпцига» составляет одно очко.

После выхода в плей-офф Лиги чемпионов с первого места подопечные Эдина Терзича сосредоточились на внутренней арене. В последних шести турах в первенстве они не потерпели ни одного поражения. Вничью дортмундцы сыграли с «Аугсбургом» (1:1), «Майнцем» (1:1) и «Хайденхаймом» (0:0). Победили они «Дармштадт» (3:0), «Кёльн» (4:0) и «Бохум» (3:1).

Примечательно, что в двух из трёх случаев потеряли очки чёрно-жёлтые на выезде. В зимнее трансферное окно их состав пополнили несколько футболистов, в частности Джейдон Санчо, так и не сумевший стать своим в «Манчестер Юнайтед». У англичанина возник конфликт с Эриком тен Хагом. Он вернулся в «Боруссию», но пока только на правах аренды.

В преддверии встречи с «Хайденхаймом» Терзич сообщил, что Санчо получил травму. Он отметил, что у футболиста возникли проблемы в приводящей области, в частности из-за длительного отсутствия игровой практики. Впрочем, пока что потерю сложно назвать болезненной.

В клубе встретили бывшего лидера довольно холодно. У «шмелей» образовался новый костяк, который не лучшим образом воспринял возвращение англичанина. Показательно то, что лучший бомбардир команды Никлас Фюллькруг отказал ему в просьбе реализовать заработанный пенальти в игре с «Бохумом».

«Фрайбург», в свою очередь, по обыкновению располагается в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, но не участвует в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Для того чтобы составлять конкуренцию дортмундской «Боруссии» и другим командам, клубу не хватает ресурсов.

«Бразильцы из Брайсгау» занимают седьмую строчку в таблице Бундеслиги. Отставание от «шмелей» составляет девять очков. Подопечные Кристиана Штрайха выиграли только 8 из 20 матчей в чемпионате Германии, а также четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только 26 мячей, а пропустили 34.

Показатели были бы ещё хуже, если бы не талантливый Ноа Атуболу. В 20 встречах в Бундеслиге 21-летний голкипер совершил 49 сейвов. В частности благодаря его стараниям «Фрайбург» вышел в плей-офф Лиги Европы. Правда, только со второго места, так как дважды проиграл «Вест Хэму» (1:2 и 0:2).

У «бразильцев из Брайсгау» в этом сезоне регулярно возникают большие проблемы во встречах с сильными соперниками, а также на выезде. Они победили только в 3 из 10 матчей в Бундеслиге в гостях и один раз сыграли вничью. За этот отрезок времени подопечные Штрайха забили только девять мячей, а пропустили 20.

Поставить на то, что дортмундская «Боруссия» выиграет грядущий матч и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Пять из семи последних встреч ознаменовались данным исходом. Две другие проходили во Фрайбурге.

В последних пяти турах в чемпионате Германии «бразильцы из Брайсгау» победили только «Хоффенхайм» (3:2), дома. Также они сыграли вничью с «Унионом» (0:0), а уступили «Хайденхайму» (2:3), «Вердеру» (1:3) и «Штутгарту» (1:3). В таком тонусе им вряд ли удастся хотя бы навязать борьбу дортмундцам.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург» 9 февраля 2024 года

Немаловажно, что встреча состоится в Дортмунде. Дома «Боруссия» чувствует себя на порядок увереннее. Плюс у «Фрайбурга» наблюдаются проблемы с выездами. Он часто проигрывает и много пропускает. История очных встреч предвосхищает результативную победу «шмелей». Думаем, сыграет ставка на данный исход и в этот раз.

Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.