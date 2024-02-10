«Манчестер Сити» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.65.

«Манчестер Сити» примет дома «Эвертон» в очередном туре АПЛ. Никакой интриги тут не вижу – «горожане» без проблем обязаны набирать три очка.

«Ман Сити» продолжает выступать очень уверенно и только выигрывать. Неудач у команды не было уже несколько месяцев. В последнее время «горожане» почти всегда выигрывали, много забивая. Исключением стало противостояние подопечных Гвардиолы с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии. В напряжённой игре «Сити» всё же выиграл – 1:0. После этого он в АПЛ ожидаемо разгромил «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (3:1). В Премьер-лиге «горожане» уже вплотную подобрались к «Ливерпулю» — разрыв между ними составляет два очка. И это при том, что у коллектива из Манчестера есть ещё игра в запасе.

А вот «Эвертон» находится совершенно в другой ситуации. За несколько месяцев клуб добыл всего лишь одну викторию – 1:0 с «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Но уже в следующем раунде «ириски» вылетели из турнира, уступив «Лутон Таун» (1:2). После этого подопечные Дайча сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0) и с «Тоттенхэмом» (2:2). Да, это довольно крепкие соперники. Однако сейчас «Эвертону» необходимо добывать только виктории. Ведь в АПЛ команда из Ливерпуля борется за выживание.

Конечно, когда топ-клуб встречается с таким соперником, как нынешний «Эвертон», может произойти недооценка. Однако такой случай, я думаю, не относится к «Ман Сити». Гвардиола просто не позволит своим футболистам сыграть тут вполсилы. Оно и верно, ведь «горожане» находятся в шаге от того, чтобы наконец-то вернуться на первое место в АПЛ, опередив «Ливерпуль», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».