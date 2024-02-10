«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.71.

«Подопечные Виктора Козлова к моменту встречи набрали 81 очко, провели 60 матчей и занимают третье место в Восточной Конференции. И в теории уфимцы ещё могут побороться даже за первое место в турнирной таблице «Востока». В своём последнем поединке «СЮ» у себя дома всухую обыграл ЦСКА – 2:0. Александр Самонов сыграл «на ноль», а шайбы забросили Никита Зоркин и Джошуа Ливо.

А «Ак Барс» 8 февраля переиграл дома челябинский «Трактор» — 2:1. Семён Кошелев и Артём Лукоянов принесли эту победу, как и надёжная игра Тимура Билялова. И сейчас команда Зинэтулы Билялетдинова занимает четвёртое место с 74 очками после 60 матчей. Наверное, задачей казанцев до конца регулярки будет удержать эту позицию.

Эта игра станет заключительным дерби в «гладком» чемпионате между принципиальными соперниками. Позади уже пять матчей. Пока впереди уфимцы — 3-2. Причём в столице Башкортостана «Салават» выиграл обе встречи – 3:2 и 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас ситуация такова, что перед командами не стоит задача набора очков любой ценой, а значит, нас ждёт интересный и, как всегда, зрелищный поединок. Хозяева в нём вновь одержат победу», — сказал Емелин.