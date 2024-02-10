«Лас-Пальмас» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Лас-Пальмас» забьёт 1 или 2 гола за 1.65.

«Лас-Пальмас» дома будет принимать «Валенсию». «Лас-Пальмас» дома играет очень круто. Достаточно сказать, что у него столько же побед, сколько у «Реала Сосьедад». Островитяне на девятом месте в таблице, «Валенсия» рядом — она восьмая. Между командами три очка. Важная игра для «Валенсии». В последнее время неплохо у неё идут дела в чемпионате — только одно поражение от «Атлетико» Мадрид. В последнем туре «Валенсия» одержала важную домашнюю победу над «Альмерией». И вообще, команда действует очень так агрессивно. В этом сезоне 10 побед уже «Валенсия» одержала и всего пять раз сыграла вничью.

«Лас-Пальмас», как я уже говорил, дома немало проблем создаёт практически каждой команде. Он хорошо контролирует мяч, здорово действует в созидании. Может быть, не так много «Лас-Пальмас» забил — всего 23 мяча, но при этом у него положительная разница забитых и пропущенных мячей, что для середины чемпионата весьма неплохо.

«Лас-Пальмас» редко уходит с поля без забитого гола, особенно играя дома. Но если брать последние матчи с той же «Валенсией», то только раз, по-моему, «Лас-Пальмас» забил больше двух мячей.

Я думаю, что в этом матче хороший вариант — «Лас-Пальмас» забьёт 1 или 2 гола. Я думаю, что один они точно забьют, но вряд ли больше двух. Коэффициент – 1,65. Интересное предложение. Я бы рассмотрел», — подчеркнул Генич.