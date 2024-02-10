«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 10 февраля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.88.

«Реал Сосьедад» сыграет дома у себя с «Осасуной». «Осасуна» три тура подряд не может одержать победу в чемпионате Испании. В прошлом туре она неожиданно крупно оступилась и проиграла дома «Сельте» — 0:3. Такое тоже бывает. И «Осасуна» в последних двух матчах не забивала. До этого «Осасуна» сыграла вничью на выезде против «Севильи» — 1:1. До игры с «Сельтой», где крупно проиграли, уступили еще и в Барселоне на «Монтжуике», также не забив (0:1). Многовато сил, видимо, «Осасуна» оставила в предыдущих матчах.

«Реал Сосьедад», разбавляя составы, играет на два фронта, даже на три фронта. Совсем скоро матчи против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Поэтому «Реал Сосьедад», играющий дома против команды, которая не выигрывает, должен побеждать, хоть сами баски в последних шести играх четыре раза сыграли вничью. Дома «Сосьедад» должен побеждать и наконец от этих ничейных результатов уходить. Вроде бы с составом у «Реала Сосьедад» все нормально, должны брать свое», — сказал Генич.