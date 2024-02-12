«Кристал Пэлас» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.90.

«Челси» на неделе играл с «Астон Виллой» в переигровке Кубка Англии. Их первая встреча завершилась ничьей (0:0). А вот после этого «синие» уступили в двух турах АПЛ кряду – 1:4 от «Ливерпуля» и 2:4 от «Вулверхэмптона». Такие результаты многих смутили: пусть обыграть «красных» в нынешних условиях подопечным Почеттино было почти невозможно, но восемь пропущенных мячей за две игры – показатель не лучшей формы. Так что многие эксперты обрушились с критикой на «Челси».

С таким бэкграундом «пенсионеры» подошли к переигровке Кубка Англии с «Астон Виллой». Казалось, что на своём поле подопечные Эмери без проблем обыграют ослабленного соперника. Но «Челси» просто летел вперёд и играл очень активно. К 21-й минуте клуб уже вёл 2:0. «Вилла» не сумела ответить команде Почеттино – 1:3 по итогу. Но в таблице АПЛ у лондонцев дела всё ещё идут не лучшим образом – они уже опустились на 11-ю строчку.

Но дела у «Кристал Пэлас» идут ещё хуже, чем у «Челси». С 24 баллами клуб располагается на 15-м месте – отрыв от зоны вылета пока не такой большой, пять очков. И пока что перспективы «орлов» выглядят не лучшим образом. В последнее время подопечные Ходжсона чередуют победы и поражения. Обыгрывал «Пэлас» только других соперников, идущих во второй половине таблицы.

Да, если смотреть только на вывеску, то «Челси» тут кажется фаворитом. Но я не уверен, что «синие» сейчас в состоянии выдать второй сильный матч подряд. К тому же «Кристал Пэлас» хорошо выступает дома, идёт на серии без проигрышей. Так что тут я больше склоняюсь к ничьей», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».