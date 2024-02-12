«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.99.

«Хозяева поля после 23 сыгранных матчей занимают 14-е место с 24 очками, 26 голов забито, пропущено 40. Дома «Кристал Пэлас», проведя 11 матчей, набрал 12 очков. После четырёх поражений подряд в родных стенах в октябре-декабре прошлого года «Пэлас» не проигрывает дома уже три матча кряду, одержав победы в двух последних – над «Брентфордом» (3:1) и «Шеффилдом» (3:2).

«Челси» на выезде взял 13 очков из 33 возможных. Начиная с 13-го тура, «Челси» в шести последних гостевых матчах сумел выиграть лишь однажды (у «Лутона» в 20-м туре 3:2), уступив в пяти. Два последних матча в АПЛ «синие» проиграли с общим счётом 3:8: с «Ливерпулем» — 1:4 и с «Вулверхэмптоном» — 2:4.

«Кристал Пэлас» крайне неудачно играет против «Челси» в Премьер-лиге: «орлы» проиграли «синим» в 12 последних матчах с общим счётом 6:28.

Это будет вторая игра соперников в нынешнем сезоне. Первая состоялась в рамках 19-го тура 27 декабря на «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев 2:1. Обе команды проводят не лучший сезон, однако «Кристал Пэлас» попал сегодня в очень тяжёлую ситуацию, лишившись на финишном отрезке чемпионата своих ключевых игроков: с «Челси» точно не сыграют Эберечи Эзе, Майкл Олисе, центр обороны и капитан — Марк Гехи, Роб Холдинг. А расстояние от зоны вылета – всего пять очков.

По идее, фаворит предстоящей игры — «Челси». Но Рой Ходжсон сказал после гостевого поражения от «Брайтона» 1:4, что сил у него хватит, чтобы оставить «Пэлас» в АПЛ. Без сомнения, мотивированы будут оба соперника. Предлагаю поставить на голы: ТБ 3.5», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».