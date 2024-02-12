«Ювентус» — «Удинезе»: во сколько начало матча Серии А 12 февраля, какие прогнозы

12 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.44. Успех «маленьких зебр» оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Удинезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Поражение во встрече последнего тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) стало для «Ювентуса» первым в первенстве с сентября 2023 года. До него он не проигрывал 17 матчей кряду в Серии А. Ничьих при этом было всего четыре.

«Удинезе», в свою очередь, проводит один из самых неудачных сезонов. Он располагается в опасной близости от зоны вылета — на 17-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом «Вероны» составляет всего одно очко.