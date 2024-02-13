«Копенгаген» — «Ман Сити»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу ЛЧ

13 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Ман Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Копенгаген» далеко не без удачи добрался до 1/8 финала плей-офф. Проблемы возникли у него ещё на отборочной стадии турнира. В третьем квалификационном раунде клуб с трудом обыграл пражскую «Спарту» (0:0 и 3:3, по пенальти 4:2), а в раунде плей-офф — «Ракув» (1:0 и 1:1).

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Якоба Неэструпа благодаря большинству победили «Манчестер Юнайтед» (4:3), а также обыграли «Галатасарай» (1:0). Ещё они сыграли вничью с турецким клубом (2:2) и «Баварией» (0:0). Уступили мюнхенцам (1:2) и манкунианцам (0:1).

Преодолев неудачный отрезок сезона, «Манчестер Сити» набрал прекрасный ход. Он выиграл клубный чемпионат мира и вернулся в чемпионскую гонку АПЛ. «Горожане» располагаются на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка, но у них есть ещё игра в запасе.

В последних шести турах в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы победили «Эвертон» (3:1 и 2:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Ньюкасл» (3:2), «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (3:1). Наиболее интересен второй матч с «ирисками». Его главным героем стал недавно восстановившийся от травмы Эрлинг Холанд. Он оформил дубль.

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