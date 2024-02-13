«Копенгаген» – «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в даний

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала. И начнем с поездки на стадион «Паркен» в Данию. «Копенгаген» сыграет матч против «Манчестер Сити». «Копенгаген» опередил в своей группе не кого-нибудь, а «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», пропустив вперед только мюнхенскую «Баварию». Мы увидели, что у «Копенгагена» команда, очень надежно играющая в обороне, достаточно агрессивная впереди, но с основным расчетом на контратаки. Хотя, где надо, и в давление «Копенгаген» тоже сыграть сможет. Но против «Сити» — это будет примерно та же история, что против мюнхенской «Баварии». Мы помним, как «Копенгаген» неплохо смотрелся с «Баварией» в Мюнхене, и особенно дома, ведя в счете долгое время.

Основные события я жду в этом матче во втором тайме. «Сити» с первых минут в нынешнее время никого не подавляет. Команда присматривается к сопернику, раскачивает его и во втором тайме и с помощью скамейки, и с помощью определенного давления все-таки дожимает.

Конечно, «Сити» — явный фаворит в этой паре. И я думаю, что все решится не в этой встрече, а в ответной — в Манчестере. А здесь, если голы и будут, то, скорее всего, во втором тайме. Я думаю, что «2-й тайм результативнее 1-го» — хорошее предложение на эту встречу за коэффициент 2,05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».