Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в даний

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в даний
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала. И начнем с поездки на стадион «Паркен» в Данию. «Копенгаген» сыграет матч против «Манчестер Сити». «Копенгаген» опередил в своей группе не кого-нибудь, а «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», пропустив вперед только мюнхенскую «Баварию». Мы увидели, что у «Копенгагена» команда, очень надежно играющая в обороне, достаточно агрессивная впереди, но с основным расчетом на контратаки. Хотя, где надо, и в давление «Копенгаген» тоже сыграть сможет. Но против «Сити» — это будет примерно та же история, что против мюнхенской «Баварии». Мы помним, как «Копенгаген» неплохо смотрелся с «Баварией» в Мюнхене, и особенно дома, ведя в счете долгое время.

Основные события я жду в этом матче во втором тайме. «Сити» с первых минут в нынешнее время никого не подавляет. Команда присматривается к сопернику, раскачивает его и во втором тайме и с помощью скамейки, и с помощью определенного давления все-таки дожимает.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, «Сити» — явный фаворит в этой паре. И я думаю, что все решится не в этой встрече, а в ответной — в Манчестере. А здесь, если голы и будут, то, скорее всего, во втором тайме. Я думаю, что «2-й тайм результативнее 1-го» — хорошее предложение на эту встречу за коэффициент 2,05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android