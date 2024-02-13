«Копенгаген» — «Ман Сити»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 13 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.66.

«Копенгаген» впервые за 13 лет смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и тут же попал едва ли не на лучшую команду турнира. По крайней мере, в прошлый раз «Сити» выиграл ЛЧ. Да и сейчас команда Пепа Гвардиолы, по мнению букмекеров, является одним из главных фаворитов.

На групповом этапе англичане соперников совсем не заметили, выиграв все шесть матчей из шести, стали одной из самых забивающих команд на этой стадии турнира. Даже в гостевых поединках «горожане» не давали поводов усомниться в своем превосходстве над соперниками. И каждый клуб получил от «Сити» в родных стенах по три мяча.

«Копенгаген» же выбрался из трудной для себя группы, оставив позади «Галатасарай» и сам «МЮ». Для датчан выход в плей-офф лучшего турнира Старого света уже огромная победа. Но битва с «Сити» — это уже не их уровень. Это просто команды из разных футбольных эшелонов, и матч это покажет. Кстати, в битвах с серьезными соперниками «Копенгаген» всегда пропускает в домашних встречах. Так было в матче с «МЮ» (минус три гола) и во встрече с «Баварией» (минус два). А теперь датчанам предстоит сразиться едва ли не с лучшей атакой в Европе.

В целом про матч «Сити» и «Копенгагена» многое не скажешь. Англичане здесь явный фаворит. Думаю, что «Сити» выиграет, а в самой игре будет забито не менее трех мячей. «Копенгаген будет играть закрыто. Другое дело, где «Сити», а где «Копенгаген», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».