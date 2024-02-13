«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.80.

«Горожане» являются действующими победителями турнира. Они же — фавориты текущего розыгрыша. В Дании, естественно, команда Пепа Гвардиолы постарается для себя всё максимально быстро решить, не откладывая на ответный матч. Особенно учитывая её плотный график. Я думаю, команде Гвардиолы нужно всё решить сейчас.

«Копенгаген» не играл официальных матчей уже долго. Команда участвовала в Кубке Атлантики, в товарищеском турнире. Встреча с «Сити» как раз будет первым официальным домашним матчем. Всего четыре градуса сейчас в Копенгагене. Но я думаю, что для «Ман Сити» не станут проблемой погодные условия. В Манчестере, я уверен, ненамного теплее сейчас.

«Копенгаген» – хорошая, дисциплинированная, организованная команда, которая всё-таки сенсационно вышла из группы ЛЧ. В их квартете был ещё «Манчестер Юнайтед», который занял последнее место по итогу, была «Бавария», был «Галатасарай», организованная хорошая команда, которая мяч держит неплохо и на контратаках может моменты создавать.

Но с «Сити» будет тяжело хозяевам поля. Повторюсь, это будет их первый официальный матч за долгое время. Если в паре есть такая команда, как «Манчестер Сити», отталкиваться нужно прежде всего от неё. У «горожан» вернулся Де Брёйне, забил на выходных Холанд. В том матче команда одержала очередную победу.

Я думаю, что «Сити», конечно, будет держать мяч, доминировать, создавать моменты. Многое будет зависеть от реализации этих моментов. У «Копенгагена» я не думаю, что будет много шансов. Элементарно отобрать мяч у «Манчестер Сити» — сложно. Поэтому мне кажется, что в этой паре англичане победят, а общий тотал голов будет больше 2.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».