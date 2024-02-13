«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

«Копенгаген» и «Манчестер Сити» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, тут неожиданностей не будет. На классе англичане легко победят.

В последнее время «Ман Сити» почти никаких проблем не испытывает. Почти все основные игроки встрою, клуб только выигрывает. В АПЛ подопечные Гвардиолы близки к тому, чтобы занять первое место – «Ливерпуль», наконец-то, «оступился» и потерял очки. Так что уже скоро действующий чемпион может занять свое «законное» место в таблице.

Групповой этап ЛЧ прошел для представителя Англии без особых проблем. Максимальные 18 очков в шести турах – шесть побед. Только «Лейпциг» мог навязать борьбу «Ман Сити», но этого у «РБ» не получилось сделать – 2:3 и 1:3.

А вот «Копенгаген» сумел сотворить сенсацию в своей группе ЛЧ. Перед стартом турнира казалось, что у датчан никаких шансов нет, ведь в соперниках у них были «Бавария», «Ман Юнайтед» и «Галатасарай». Однако коллектив сумел не только избежать финиша на последнем месте – он еще и опередил «Галатасарай» с третьей строчки и вышел в плей-офф со второго места.

В чемпионате Дании сейчас идет зимний перерыв, который как раз завершится на следующей неделе. В последних турах «Копенгаген» выступил не лучшим образом – два поражения и одна ничья. Хотя от лидеров турнира подопечные Якоба Нееструпа сильно не отстали. В феврале коллектив принимал участие в Кубке Атлантики, в котором дважды выиграл и в одной встрече уступил.

Думаю, тут нет особой разницы, в какой форме находится «Копенгаген». «Ман Сити» — один из главных фаворитов этой ЛЧ. Сейчас «горожане» без особых трудностей одолеют соперника», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».