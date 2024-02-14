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«Спартак» — «Кайрат»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Спартак» — «Кайрат»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего Кубка РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Кайрат».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Кайрат» молодая команда, у которой не так много мастерства, но в плане борьбы, агрессии, желания играть в футбол они, конечно, очень сильно выделяются, им главное — в борьбе не уступить.

Что касается «Спартака», то Абаскаль все еще ищет сочетание, основного состава пока нет, но, скорее всего, в этой игре выйдут те же футболисты, что и в двух предыдущих. «Спартак» должен победить, во всяком случае, он гораздо сильнее чем «Кайрат».

Для того чтобы занять первое место, командам нужно побеждать крупно. «Спартаку» нужно выиграть в 3 мяча, чтобы быть первыми и обойти «Ростов», а «Кайрату» не меньше чем в 4 мяча. Исходя из этого, я думаю, что игра получится голевой, потому что в первую очередь командам нужно забивать, иначе они первое место не займут. Так что первый мой прогноз – обе команды забьют.

Winline Зимний Кубок РПЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй мой прогноз – тотал матча больше 3,5 гола. Сама игра диктует то, что нужно забивать, забивать и еще раз забивать, так что матч получится очень интересным», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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