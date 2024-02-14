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«Спартак» — «Кайрат»: прогноз Виктора Гусева на товарищеский матч

«Спартак» — «Кайрат»: прогноз Виктора Гусева на товарищеский матч
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Кайрат».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 1.86.

«Зимний кубок РПЛ подходит к концу. Ситуация перед заключительным матчем такая, что «Кайрату» ничего не светит в борьбе за первое место, ведь ему нужно побеждать и забивать аж восемь голов. «Спартаку» же нужна победа с разницей в три мяча. Важен ли для красно-белых этот трофей? Думаю, что они должны побороться и сыграть на разнице в классе. Сейчас «Спартаку» важно победить.

Winline Зимний Кубок РПЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-белые разгромно проиграли «Ростову», но затем разгромно победили «Шабаб Аль-Ахли». «Кайрат», думаю, тоже будет серьёзен. В такой ситуации, когда у обеих команд есть мотивация, важна разница в классе. Может быть, появится на поле Александр Соболев. «Спартак» пойдёт в атаку. Возможно, оголит оборону, которая у москвичей проблемная. Однако в нападении у красно-белых есть серьёзный потенциал, чтобы забить много», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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