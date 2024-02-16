«Лион» — «Ницца»: во сколько начало матча Лиги 1 16 февраля, какие ставки и прогнозы

16 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Лион» — «Ницца». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они сомневаются с выбором фаворита: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «орлят» оценивается в 2.84. На ничью дают коэффициент 3.08.

Букмекеры предполагают, что матч «Лион» — «Ницца» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен за 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

«Лион» неудачно начал сезон, поэтому руководство команды отправило в отставку уже двух главных тренеров и их ассистентов. Сначала из-за неудовлетворительных результатов работы лишился Лоран Блан, а затем — Фабио Гроссо. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» назначили Пьера Сажа, который сумел вывести клуб из кризиса. Подопечные Пьера Сажа находятся на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 22 очка в 21 матче.

«Ницца» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков в 21 встрече. Клуб выиграл 11 матчей и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Франческо Фариоли провели 10 игр, в которых одержали четыре победы и пропустили девять мячей.