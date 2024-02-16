«Торино» — «Лечче»: дата матча Серии А, во сколько начало, ставки и коэффициенты

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.75. Успех «волков» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч «Торино» — «Лечче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

В последних 10 матчах в чемпионате Италии «Торино» уступил только «Фиорентине» (0:1) на выезде. Иван Юрич заслуживает особой похвалы. Команда постепенно прогрессирует под его руководством.

После очень классного начала сезона «Лечче» угодил в чёрную полосу. Он выиграл только 2 из 19 последних матчей в Серии А, а также семь раз сыграл вничью. Из-за поражений «волки» спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на 10-м месте «Торино» составляет девять очков.