«Брентфорд» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 17 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.94.

«Брентфорд» и «Ливерпуль» встретятся в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Не вижу тут никакой интриги – гости точно наберут три очка.

«Ливерпуль» недавно провёл матч с «Арсеналом», в котором проиграл – 1:3. Много ошибок допустили ван Дейк и Алисон. «Канониры» грамотно воспользовались возможностями. Но для «красных» эта неудача стала первой за долгое время. Команда Клоппа выступала очень уверенно, почти только выигрывала. В последнее время мерсисайдцы ещё и начали часто громить противников – 5:2 с «Норвичем», 4:1 с «Челси» и 3:1 в прошлом туре АПЛ с «Бёрнли». «Ливерпуль» всё ещё возглавляет таблицу, но его отрыв от «Ман Сити» составляет всего два очка, при одном матче в запасе у «горожан».

«Брентфорд» же выступает не лучшим образом. Клуб чередует победы и поражения – сильных соперников он давно не обыгрывал, только 3:2 с «Ноттингем Форест» и 2:0 с «Вулверхэмптоном». А вот поражения самим «пчёлам» нанесли противники, идущие сильно выше – «Тоттенхэм» (2:3) и «Ман Сити» (1:3). Хотя тут больше настораживает недавняя неудача подопечных Томаса Франка в игре с соседом по таблице – 1:3 от «Кристал Пэлас».

Думаю, тут нет смысла сильно рассуждать о шансах хозяев поля. «Ливерпуль» обязан побеждать, он и так дал шанс «Ман Сити» опередить себя в таблице. «Брентфорд» — точно не та команда, которая способна отбирать очки у «красных», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».