«Сельта» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.85.

«Сельта» и «Барселона» встретятся в матче 25 тура чемпионата Испании. Они проведут игру в Виго на стадионе «Балайдос».

На первый взгляд кажется, что здесь всё складывается в пользу «Барселоны». Но каталонцы играют довольно нестабильно. Достаточно вспомнить прошлую игру с «Гранадой», сенсационное домашнее поражение от «Вильярреала» и вылет из Кубка Испании от «Атлетика» из Бильбао. И все эти события уместились в последние три недели.

Даже в очных встречах ситуация не полностью складывается в пользу сине-гранатовых. Да, три из пяти матчей они выиграли, но ведь в предпоследнем сенсационно уступили, а в 2021 году сыграли с командой из Виго вничью.

Особенно плохой новостью для «Барселоны» здесь является тот факт, что «Сельте» очень нужны очки, дабы не попасть в зону вылета, до которой всего три очка, а потом не вылететь в Сегунду. И как раз битва с нестабильной «Барсой» может принести «кельтам» неожиданную радость. Тем более, кстати, после игры с каталонцами «Сельте» предстоит провести два матча с прямыми конкурентам за выживание, а потом съездить в гости к мадридскому «Реалу». Так что в ближайшем туре «Сельта» точно будет бороться до конца.

«Барселоне», естественно, тоже нужны очки, так как «Жирона» была уничтожена «Реалом», и как минимум за второе место сине-гранатовые вполне способны побороться, но, как показывает практика, именно в важных играх у «Барсы» мало что получается. И скорее всего, в текущем сезоне каталонцы останутся без выигранных титулов. Разве что на Лигу чемпионов надежда остается, но там слишком много мощных соперников.

Битва «Барселоны» и «Гранады» показала, как надо сражаться с каталонцами на равных. И «Сельта», наверняка, сможет сыграть не хуже. Рискну поставить на ничью», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».