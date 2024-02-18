«Лутон» — «МЮ»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

18 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Лутон» — «МЮ». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Как и ожидалось, «Лутон» неудачно начал сезон, но затем он адаптировался к скоростям АПЛ и набрал весьма неплохой ход. Подопечные Роба Эдвардса поднялись на 17-е место в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего следом «Эвертона» составляет одно очко, но у команды из Лутона имеется матч в запасе.

У «Манчестер Юнайтед» схожая ситуация. Он тоже потерял очень много очков в начале сезона, но по иной причине. Манкунианцам сильно подпортили жизнь травмы. Много пропустили из-за повреждений ведущие защитники — Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Рафаэль Варан, а также Каземиро.

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