«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 за 1.75.

«Мадридское дерби – «Райо Вальекано» сыграет против мадридского «Реала». «Реал» оторвался на пять очков от «Жироны» после красивой, яркой победы над каталонским клубом дома 4:0. Должны были выигрывать 5:0, а может быть, крупнее, если бы ещё Хоселу забил пенальти в самой концовке. «Реал» ещё и успел съездить на неделе в Германию, сыграл в Лиге чемпионов, обыграл «Лейпциг» — 1:0, но там без удачи и везения не обошлось. Моментов у «Лейпцига» было более чем достаточно, и в обороне «Реал» сыграл, откровенно говоря, не очень убедительно. Тчуамени на позиции центрального защитника — этот вариант оставлял желать лучшего.

«Райо Вальекано» три матча подряд проиграл, но на «Реал», разумеется, особый настрой. В последних матчах «Райо Вальекано» стабильно пропускает по два мяча — от «Мальорки», от «Севильи», от «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что хорошие шансы и у «Реала» минимум два мяча в ворота «Райо Вальекано» забить. Если у «Реала» есть проблемы в обороне, то в атаке всё более-менее гладко, всё более-менее понятно. Хоселу наверняка получит свой шанс и постарается его использовать. Да, не будет Браима Диаса, но есть Винисиус, есть Родриго.

Я думаю, что два мяча «Реал» забить в этом дерби должен», — приводит слова Генича «РБ Спорт».