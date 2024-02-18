«Райо Вальекано» — «Реал»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.64.

«Мадридское дерби. «Реал» потерял одного из своих лидеров Беллингема и настолько всё непонятно, что сроки восстановления не называют. Его есть кем заменить. Диаса мы видели в Лиге чемпионов в игре с «Лейпцигом». Он вышел на поле, при этом ещё забил решающий мяч.

«Реал» сейчас набрал форму, лидирует в турнирной таблице, в прошлом туре обыграл «Жирону». А эту команду можно вполне назвать прямым конкурентом в борьбе за чемпионство на данный момент.

Класс «Реала» не может не сказаться. Уверен, что команда, пусть и играет в гостях, победит», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».